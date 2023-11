Conhecimento e experiência a serviço da competitividade

A instituição tem a maior infraestrutura de tecnologia e inovação do Brasil, preparada para apoiar o desenvolvimento e a qualidade da indústria nacional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é muito mais que a maior rede de educação profissional da América Latina. A instituição tem a maior infraestrutura de tecnologia e inovação do Brasil, preparada para apoiar o desenvolvimento e a qualidade da indústria nacional por meio da oferta de soluções para a melhoria de produtos e processos.

Na capital da República, o Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil do Distrito Federal (ISTCC-DF) presta serviços técnicos a empresas e ao setor público. Embora especializado em construção, atende outros setores com consultorias e elaboração de laudos nas áreas de meio ambiente, energia, produtividade e qualidade. Instalado no Senai Taguatinga, é um dos 62 Institutos Senai de Tecnologia do País.

“Os serviços que oferecemos por meio do instituto têm a mesma excelência da nossa formação profissional. Contamos com equipes muito bem preparadas e com conhecimento técnico amplo”, afirma o diretor regional do Senai-DF, Marco Secco. “Nossa experiência em metrologia já passa dos 40 anos e, desde 2017, os laboratórios de ensaio do ISTCC-DF têm acreditação de qualidade do Inmetro”, acrescenta.

Consultorias

O instituto oferece consultorias em quatro áreas: construção, meio ambiente, energia e produtividade e qualidade. Elas auxiliam indústrias e outras empresas no cumprimento de exigências legais e normativas e contribuem para reduzir desperdícios na produção, consequentemente elevando a competitividade.

Na área de produtividade e qualidade, há três opções de consultorias: Implementação 5S, programa que evita desperdícios, libera áreas, melhora relacionamentos e facilita as atividades e a localização de recursos disponíveis na organização; Layout Industrial, que implementa um plano de organização para área de produção, considerando equipamentos e mobiliários; e Lean Manufacturing, focada na eliminação de desperdícios no processo produtivo.

As consultorias de energia são Análise Termográfica, com o objetivo de detectar falhas em máquinas, equipamentos ou instalações elétricas; Eficiência Energética, que inclui análise tarifária e controle de demanda, além de análise de qualidade da energia; e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), que consiste na verificação de para-raios e na emissão de laudo de eficácia e conformidade com as normas técnicas.

Para apoiar empresas em questões ambientais, são duas as soluções no portfólio do ISTCC-DF. A consultoria para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) consiste em um diagnóstico, na elaboração do plano e no apoio à implementação das ações. Além de se adequarem às exigências legais, os empreendimentos atendidos passam a reciclar mais e reduzem desperdícios, além da quantidade de resíduos enviada ao aterro sanitário.

O Senai-DF também auxilia clientes no processo de certificação Lixo Zero, por meio da elaboração do plano de ação e do relatório para certificação, que demonstra que a empresa adota boas práticas para máximo aproveitamento e destinação correta dos materiais recicláveis e orgânicos e para redução do encaminhamento de resíduos para os aterros.

Entre as consultorias específicas para a indústria da construção estão a de gerenciamento de resíduos sólidos, a de Lean Construction — para eliminar desperdícios, simplificar processos e reduzir prazos e custos — e a de apoio à implementação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), criado pelo governo federal para melhorar a qualidade habitacional e promover a modernização produtiva.

Há ainda para esse setor três consultorias ligadas à metodologia building information modeling (BIM), que integra tecnologias e processos inteligentes às fases da construção, permitindo que todo o ciclo de vida de uma obra seja mapeado e acompanhado em tempo real, o que aumenta a eficiência e a precisão dos processos. Além de uma consultoria para implantação da metodologia, o ISTCC-DF oferece o serviço de BIM – Manager, para projetos de obras públicas e privadas, e a elaboração de Família(s)/Biblioteca BIM. Todas atendem às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a metodologia.

Metrologia

Voltados ao setor de construção, os ensaios realizados nos laboratórios do ISTCC-DF verificam a qualidade dos materiais utilizados e o desempenho das edificações, tudo conforme os critérios estabelecidos pelas respectivas normas da ABNT. É conferido, ainda, se estão de acordo com as especificações do projeto de engenharia.

Os técnicos analisam aço, concreto, solo, cimento e argamassa sob diversos aspectos. O controle tecnológico do concreto é o serviço mais antigo do instituto, prestado desde 1979. Por meio dele, é feita a verificação da trabalhabilidade — termo técnico para consistência — e da resistência à compressão do concreto.

Os serviços de metrologia são prestados a pequenas e a grandes construções, privadas ou públicas. Um dos cartões-postais de Brasília que tiveram testes executados pelo instituto foi a Ponte JK, erguida no início dos anos 2000. Técnicos do Senai-DF também verificaram materiais utilizados nas edificações da sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Torre Digital.

Mais recentemente, durante a construção do Túnel de Taguatinga, que recebeu o nome de Rei Pelé, o ISTCC-DF ficou responsável pelas análises das propriedades do concreto fresco e endurecido. Foram aproximadamente 46 mil ensaios durante a obra, iniciada em 2020 e entregue à população em junho deste ano.

Além de certificado pelo Inmetro, o ISTCC-DF é credenciado pela Associação Brasileira de Cimento Portland para realizar, para fabricantes, os ensaios para a concessão do selo da associação que atesta a qualidade de blocos vazados de concreto e de peças de concreto para pavimentação.

Se quiser saber mais sobre os serviços do Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil do DF, acesse ist.sistemafibra.org.br ou entre em contato pelo Whatsapp: (61) 3353-8736 para metrologia e (61) 3462-7140 para consultorias.