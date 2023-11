Compras com qualidade e dedicação

A empresa se propõe a oferecer produtos de alta qualidade, de marcas confiáveis e dar atendimento excepcional aos clientes

O Shopping Risk é sinônimo de qualidade e excelência quando se trata de materiais escolares e de escritório. Por isso, venceu pela sexta vez consecutiva o Top of Mind. A empresa se propõe a oferecer produtos de alta qualidade, de marcas confiáveis e dar atendimento excepcional aos clientes.

A história do Shopping Risk está entrelaçada com o desenvolvimento de Brasília e da educação na capital. Fundada em 1990, a empresa tem se dedicado a abastecer a cidade com produtos de originais e modernos. Com unidades em diversas regiões administrativas, incluindo Águas Claras, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, o Shopping Risk tem como objetivo atender todas as necessidades de seus clientes.

O momento de compra dos materiais escolares é encarado pela empresa como mais do que uma simples transação. A direção o considera uma fase muito especial para os estudantes e suas famílias, ocasião de empolgação e expectativa. Com essa crença, a equipe do Shopping Risk se empenha em selecionar as melhores marcas, garantindo que o resultado desse momento seja o mais satisfatório possível.

A abordagem do Shopping Risk é baseada na humanização e na descontração do atendimento ao cliente. Os funcionários são treinados para criar um ambiente acolhedor e amigável, onde todos se sintam à vontade para explorar e escolher os materiais que atendam às suas necessidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Shopping Risk tem como visão ser um modelo na prestação de serviços no setor de papelaria, livraria, material de informática e escritório. Valores fundamentais, como respeito, ética, integridade e transparência, orientam todas as interações e serviços prestados pela empresa.