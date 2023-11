Aroma tradicional na mesa do candango

O Café do Sítio atua em todo o Distrito Federal, em Goiás e em Palmas, no Tocantins. A partir da expansão da marca em outras regiões, também houve o crescimento dos produtos oferecidos

A família do Sítio nasceu de um sonho, enraizado no Nordeste e florescido na capital da República, em 1967. Seus fundadores, Antônia Barbosa e Teones Barbosa, trabalhavam com torrefação em Pernambuco, quando viram uma oportunidade de crescerem na nova cidade do Brasil, a sonhada Brasília. Foi assim que o casal se mudou e adquiriu uma pequena torrefação na cidade livre, atual Núcleo Bandeirante.

“Enfrentamos todas as barreiras para nos estabelecermos no berço do País e fizemos acontecer, para estarmos presentes nos momentos mais importantes e marcantes de cada candango. Nosso café é conhecido há décadas por todos e atualmente é líder de vendas na região. A tradição e qualidade da nossa marca é reconhecida por todos os brasilienses, que diariamente saboreiam com suas famílias o Café do Sítio”, afirma Ricardo Barbosa, diretor de comercial e marketing.

Para Ricardo Barbosa, os principais diferenciais da marca Café do Sítio são a tradição, a dedicação e a responsabilidade na produção de um produto de altíssima qualidade. “Além do carinho dos brasilienses, que consideram a nossa marca, como um ente querido. Tomar nosso café é algo que é passado de pai para filho”, destaca.

Atualmente, o Café do Sítio atua em todo o Distrito Federal, em Goiás e em Palmas, no Tocantins. A partir da expansão da marca em outras regiões, também houve o crescimento dos produtos oferecidos.

“Acreditamos que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sendo assim, ampliamos nossa presença nos lares de Brasília. Entramos em Goiás e Palmas e o Café do Sítio virou a Família do Sítio. Nesse sentido, acrescentamos produtos como cappuccinos, farinhas de mandioca, farofa pronta, flocão, polvilho doce, feijão e entre outros. A nossa marca está presente ainda em restaurantes de Brasília com a linha de cafés em grãos, o speciale espresso”, relata o diretor de comercial e marketing.

Projetos sociais

O Café do Sítio também desenvolve projetos sociais que atendem toda a capital do País. Um deles é o chamado Sítio Verde, em que são realizadas atividades voltadas para os âmbitos sociais e ambientais.

Outra ação desempenhada pela marca é o Sítio Sem Lixo. “Também utilizamos uniformes antigos e lonas que não são mais usados para fazermos ecobags. Esse projeto conta com a parceria da cooperativa Mãos que Criam. São costureiras da estrutural que fazem as ecobags com lonas e ganham seu sustento deste trabalho. Os materiais produzidos são doados aos funcionários e instituições de caridade”, detalha.

“Ainda realizamos uma parceria com a Compostar, empresa pioneira em coleta e compostagem de resíduos orgânicos. Transformamos os lixos orgânicos produzidos na fábrica em compostagem”, explica Ricardo Barbosa. Além disso, os funcionários da Família do Sítio contam com uma horta comunitária que abastece suas mesas.