A tradição é vencedora na categoria Concessionária Ford

O Grupo Slaviero tem raízes profundas na história do Brasil, com um legado de décadas de excelência e compromisso com a comunidade

A Slaviero venceu o Top of Mind do Jornal de Brasília na categoria Concessionária Ford. A vitória é um reconhecimento do compromisso de longa data da empresa em servir a comunidade com excelência no atendimento e produtos de qualidade.

O Grupo Slaviero tem raízes profundas na história do Brasil, com um legado de décadas de excelência e compromisso com a comunidade. Fundado por Fioravante Slaviero, um imigrante italiano que deu início aos negócios em Irati, no centro-sul do Paraná, o grupo atua em diversas áreas, como o beneficiamento e comércio de madeira; produção de palitos de fósforo; comércio de cimento; e a revenda de veículos, caminhões e máquinas agrícolas, além de reflorestamento.

Em 1964, o grupo inaugurou sua primeira concessionária de veículos, marcando o início de sua trajetória de sucesso no setor automobilístico, respondendo à crescente demanda por veículos F-100, Jipe Willys e carros de luxo. Nos anos 70, à medida que Brasília ganhava importância política e se tornava um polo de desenvolvimento, as vendas do Galaxie renderam à Slaviero o título de campeã da rede Ford.

Hoje, a Slaviero é conhecida por sua abordagem moderna e sua dedicação à qualidade e ao atendimento. A empresa representa o padrão Brand & Retail Ford e oferece instalações e serviços de última geração aos seus clientes. Com uma longa história em Brasília, a Slaviero é uma opção de qualidade para quem busca comprar veículos Ford.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa se orgulha de representar uma abordagem moderna, ousada, elegante, transparente e diferenciada em seu setor. O Parque Tecnológico da Slaviero, por exemplo, é equipado com tecnologia de última geração, garantindo que seus clientes tenham acesso a serviços e instalações de alta qualidade.