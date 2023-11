A melhor concessionária Volkswagen e Hyundai

Em 1975, Antônio Maia assumiu a presidência e o controle acionário do Grupo Saga. Sob sua liderança, houve um notável crescimento e desenvolvimento, levando à liderança de mercado.

O Grupo Saga, uma das mais proeminentes organizações automotivas da região, conquistou dois Top of Mind deste ano, os de Concessionária Volkswagen e Concessionária Hyundai. Essas distinções representam o compromisso contínuo do Grupo Saga com a excelência no atendimento ao cliente e na prestação de serviços automotivos de alta qualidade.

A Saga (Sociedade Anônima Goiás de Automóveis) começou sua história em 29 de novembro de 1972. Naquela época, um grupo de empresários reconheceu uma excelente oportunidade de negócio, investindo na abertura da primeira concessionária do grupo em Goiânia, que também era a única revendedora Volks da cidade na época.

Em 1975, Antônio Maia, mais conhecido como “Toninho”, assumiu a presidência e o controle acionário do Grupo Saga. Sob sua liderança, houve um notável crescimento e desenvolvimento, levando à liderança de mercado.

A conquista da categoria Concessionária Volkswagen destaca a dedicação do Grupo Saga à marca e à excelência em serviços automotivos. A Volks é um ícone do mundo, e a Saga a representa com integridade e comprometimento.

A categoria Concessionária Hyundai é outra prova do compromisso do grupo com a qualidade e a satisfação do cliente. A montadora é reconhecida por sua inovação e qualidade, e a Saga se destaca como um parceiro de destaque para a marca.

A empresa continua a avançar, procurando sempre superar as expectativas dos clientes, seja por meio de seus serviços ou representação de marcas de renome.