Top of Mind 2022: Atlântida Móveis vence prêmio

A Atlântida Móveis foi a vencedora do Top of Mind na categoria Loja de Móveis e Decoração, com 7,4% de indicações. Empresa familiar que atua no mercado de Brasília há mais de 40 anos, a Atlântida possui 17 lojas situadas no Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Paranoá, Sobradinho, Gama, Núcleo Bandeirante e Planaltina. Com um Centro de Distribuição com mais de 15 mil m², seu diferencial é o compromisso com a entrega e a montagem do produto no menor prazo possível.

A missão da empresa é fazer parte da maioria dos lares brasilienses oferecendo móveis de qualidade a pronta entrega. A visão é continuar oferecendo produtos e serviços de qualidade aos clientes por meio do trabalho sério de seus colaboradores e da parceria forte com seus fornecedores. Seus valores são união, respeito, ética, confiabilidade, credibilidade, fraternidade, reconhecimento e solidez.