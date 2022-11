Top of Mind 2022: Anuário premia as 22 empresas mais lembradas pelos brasilienses

A cerimônia contou com centenas de convidados, autoridades e colaboradores do Jornal de Brasília

Elisa Costa

Uma grande festa na noite de ontem marcou mais uma edição do Top of Mind, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no Setor de Clubes Esportivos Sul. Promovido pelo Jornal de Brasília, que também comemora seus 50 anos neste mês, o evento premiou 22 empresas e marcas mais lembradas pelos consumidores do Distrito Federal neste ano. A atração surpresa da premiação foi Nando Reis, cantor e compositor que foi membro da banda de rock Titãs, da década de 1980 até os anos 2000. Após dois anos de pandemia, o Top of Mind retornou principalmente para incentivar o setor produtivo, que sofreu ativamente os efeitos da crise econômica.

“Tudo que acontece depois da pandemia a gente cria muita expectativa, porque foram anos bens obscuros. Por isso fizemos um belo evento, com os agraciados, a música, a comida e um espaço muito bom”, comemorou Lourenço Peixoto, diretor do Jornal de Brasília. “Essa premiação, há 25 anos atrás, já era um projeto dos antigos controladores do jornal. A razão de criar o Top of Mind foi incentivar e prestigiar aqueles que eram mais reconhecidos. Tudo na vida é marca, vale mais do que o próprio produto, e como o jornal tem a missão importante de divulgação, a ideia é lembrar dessas marcas”, explicou o empresário.

Orgulho

Como anfitrião da cerimônia, o diretor-superintendente do Jornal de Brasília, Renato Matsunaga, iniciou a premiação às 20h. “É um grande orgulho realizarmos essa edição, especialmente no ano em que o JBr completa 50 anos de atividade. Com a pandemia, o mundo parou e passou por uma série de mudanças de paradigmas e novos desafios. Por isso, é fundamental reconhecer o trabalho dessas empresas que ocupam o primeiro lugar na cabeça dos brasilienses. É uma grande satisfação podermos reunir tantos nomes importantes da nossa cidade em um evento de gala com tanta tradição”, enfatizou.

O Top of Mind tem como principal objetivo valorizar e destacar o trabalho e desempenho das marcas que fazem a diferença na capital da República, dando notoriedade e relevância ao mercado de publicidade e marketing. Além disso, busca incentivar as empresas a inovar, adotando estratégias que fortaleçam o mercado local.

Para a escolha dos vencedores foi feita uma pesquisa de mercado realizada pela Opinião Consultoria, que coletou os nomes recorrentes na boca do povo em todas as regiões administrativas.

Anuário exclusivo

“O Jornal de Brasília, com toda a história que tem na cidade, tem como dever reconhecer essas empresas que desempenham papel tão importante para a nossa economia”, contou Renato Matsunaga. Em discurso, Matsunaga ainda lembrou que o evento sofreu uma pausa durante os últimos dois anos, quando a população teve que refletir sobre o futuro das suas vidas e negócios.

Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae-DF, ressaltou que o órgão fez cerca de mil horas de consultorias gratuitas aos empreendedores do DF e mais 150 mil capacitações em tempos de pandemia. “As nossas crianças e adolescentes tiveram uma atenção especial, 450 mil capacitações foram dedicadas a elas e assim vamos construir a Brasília empreendedora, sonho de Kubistchek”.

Também com transmissão pelo YouTube, a solenidade começou com um stand-up com o comediante Daniel Villas Boas. Logo depois vieram as entregas dos prêmios, que começou com a categoria Restaurante de Carnes e Churrascaria, e quem levou foi a Churrascaria Pampas.

Os vencedores desta 22ª edição ganharam um selo que reforça o título. As três marcas mais lembradas pelos brasilienses levaram os selos mais importantes. Todos ganharam também um anuário exclusivo com histórias, desafios e estratégias desses nomes.

O anuário tem triagem de 12.500 exemplares, que são distribuídos em agências, hotéis, restaurantes, escritórios, consultórios, hospitais, universidades, shoppings, academias e outros estabelecimentos. Os apoiadores do projeto receberam um troféu e um certificado.

Confiança

O vice-governador Paco Britto também compareceu à cerimônia e elogiou a iniciativa: “Estou me sentindo muito honrado, porque assim como nos outros anos é a concretização do que foi feito no governo Ibaneis, que se dará continuidade no governo Ibaneis Rocha e Celina Leão. Esse evento mostra a confiança do empresariado. Agradeço ao grupo JBr por realizar novamente essa premiação, que reconhece os empresários que acreditam no Distrito Federal e no governo Ibaneis Rocha e Paco Britto”.

Participaram ainda do evento o presidente da Fecomércio, José Aparecido, e o ex-governador Rodrigo Rollemberg.

Confira os demais vencedores da premiação:

FARMACOTÉCNICA INSTITUTO DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICAS

CATEGORIA: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

REDE DE FRANQUIAS POLAR TINTAS

CATEGORIA: LOJA DE TINTAS

SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA

CATEGORIA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CAFÉ DO SÍTIO

CATEGORIA: MARCA DE CAFÉ

ARROZ TIO JOÃO – JOSAPAR

CATEGORIA: MARCA DE ARROZ

CVC VIAGENS

CATEGORIA: AGÊNCIA DE TURISMO

BIO MUNDO

CATEGORIA: LOJA DE PRODUTOS ORG NICOS

ÓTICAS DINIZ BRASÍLIA

CATEGORIA: ÓTICA

HOME CENTER CASTELO FORTE

CATEGORIA: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SHOPPING ID

CATEGORIA: SHOPPING DE DECORAÇÃO

POLYÈLLE CALÇADOS

CATEGORIA: LOJA DE CALÇADOS

REDE DE HOSPITAIS SANTA LÚCIA

CATEGORIA: HOSPITAL PARTICULAR

PaulOOctavio

CATEGORIA: CONSTRUTORA

BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA

CATEGORIA: CONCESSIONÁRIA FIAT

TAGUATINGA SHOPPING

CATEGORIA: SHOPPING CENTER

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DO DISTRITO FEDERAL

CATEGORIA: CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E PATROCINADORA DO EVENTO TOP OF MIND BRASÍLIA 2022

CHURRASCARIA PAMPAS

Categoria: RESTAURANTE DE CARNES/CHURRASCARIA

RESTAURANTE TAVARES

Categoria: RESTAURANTE DE COZINHA REGIONAL

RESTAURANTE XIQUE XIQUE

Categoria: RESTAURANTE DE COZINHA REGIONAL.

SHOPPING RISK

Categoria: PAPELARIA.

1001 NOITES

Categoria: MOTEL.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

CATEGORIA: EDUCAÇÃO SUPERIOR PARTICULAR.