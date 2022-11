Sesi/Senai levam prêmio no Top of Mind 2022

Sesi-DF e Senai-DF têm atuação no Distrito Federal desde o período da construção de Brasília, atendendo à indústria do DF e à comunidade

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF) são braços do Sistema Indústria no DF que têm, entre diversas atribuições, a de atuarem na educação básica, com o Sesi-DF, e na formação profissional para indústria, com as ações do Senai-DF.

Sesi-DF e Senai-DF têm atuação no Distrito Federal desde o período da construção de Brasília, atendendo à indústria do DF e à comunidade. Atualmente, as instituições têm escolas no Gama, em Sobradinho, em Taguatinga e no Plano Piloto, no Setor de Indústrias Gráficas, e trabalham em parceria na formação de alunos da educação básica no Novo Ensino Médio.

As instituições fazem parte de redes nacionais de educação. O Sesi-DF compõe a maior estrutura privada de educação básica do Brasil, com 450 escolas espalhadas por todas as unidades da Federação. Já o Senai-DF faz parte da maior rede de educação profissional da América Latina, com mais de 440 escolas no Brasil.

O Sesi-DF foi uma das instituições pioneiras na implantação do Novo Ensino Médio, instituído em 2017 pelo Ministério da Educação. Já em 2021, formou a primeira turma na nova modalidade, com 102 alunos que puderam cursar os últimos anos da educação básica com a metodologia.

Como diferencial na formação, os alunos do Sesi-DF podem optar desde 2018 por cursar itinerários formativos técnicos profissionais, ministrados pelo Senai-DF. Ao final do Novo Ensino Médio, além do diploma de conclusão do ensino básico, os alunos que optam pelos cursos profissionais recebem certificado de nível técnico, após terem cursado 1,2 mil horas em formações como técnicas como Eletrotécnica, Manutenção Automotiva e Rede de Computadores.

“Sesi e Senai têm como slogan Pelo Futuro do Trabalho e levamos essa frase com bastante seriedade nas instituições. Alunos que passam pelas nossas escolas saem preparados para evolução na continuidade dos estudos, na vida acadêmica, para empreenderem ou para atuarem no mercado profissional”, afirma a gerente executiva de Educação Profissional do Sesi-DF e do Senai-DF, Valéria Silva.

“Os estudantes que cursam o Novo Ensino Médio nas escolas do Sesi-DF têm à disposição infraestrutura de alto nível, além de programas que incentivam o desenvolvimento socioemocional, a autonomia, o empreendedorismo e os colocam alinhados com o mundo digital e as mais novas tecnologias disponíveis”, complementa.

Ela afirma, ainda, que quem opta por cursar itinerários formativos de formação profissional, com aulas no Senai-DF, tem contato com o diferencial de terminar o Ensino Médio com diploma de curso técnico, estando um passo à frente na disputa por uma vaga no mercado de trabalho.

A formação em parceria e a integração com os anseios necessários para ajudar milhares de jovens a se qualificar é o que torna Sesi e Senai instituições especiais para o Distrito Federal, que não saem da cabeça do povo.