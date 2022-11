Expansão e desenvolvimento marcam a história da Saga a partir desta data, cuja principal característica ao longo dos anos tem sido a destacada atuação da empresa

A Saga Veículos foi a vencedora em duas categorias: Concessionária Volkswagen, com 6,5% das indicações, e a Concessionária Hyundai, com 2,4%. A Saga (Sociedade Anônima Goiás de Automóveis) foi fundada em 29 de novembro de 1972 por empresários goianos que, conscientes da boa oportunidade de negócio por conta da desistência da antiga representante da marca Volkswagen na capital, investiram na abertura da primeira concessionária do grupo em Goiânia.

Em 1974, um dos sócios fundadores da Saga, Hélio Campos, entrou em contato com Antônio Maia oferecendo-lhe sociedade. Na época, o empresário mineiro era responsável pela administração da fazenda da família, situada em Goiás, e já era conhecido e admirado no meio empresarial goiano. Antônio Maia, ou “Toninho”, como os colaboradores do grupo se referem a ele, mudou-se pra Goiânia e assumiu a presidência e o controle acionário do Grupo em 1975. Expansão e desenvolvimento marcam a história da Saga a partir desta data, cuja principal característica ao longo dos anos tem sido a destacada atuação da empresa, como líder de mercado nas praças em que atua.