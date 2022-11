Polyelle leva prêmio no Top of Mind 2022

Em 2022, dois anos após o início da pandemia de Covid-19, o Grupo Polyelle voltou a registrar crescimento em vendas e vislumbrar novas chances de expansão

A Polyelle conta com 45 lojas distribuídas entre Brasília e Região Metropolitana, Goiás e São Luis (MA). Atualmente, é uma referência no segmento de calçados e acessórios. Para a marca, a fidelidade dos clientes surge da preocupação em entregar o melhor atendimento, preço e qualidade dos produtos, o que explica sua presença entre as Top of Mind de 2022 no Distrito Federal.

Em 2022, dois anos após o início da pandemia de Covid-19, o Grupo Polyelle voltou a registrar crescimento em vendas e vislumbrar novas chances de expansão. Como a empresa costuma estar à frente das tendências e das oportunidades do varejo, a marca voltou a mostrar sua força de mercado ao retornar para uma das maiores praças de Brasília: o Conjunto Nacional.

Desde outubro de 2022, os visitantes do centro comercial no centro de Brasília podem vislumbrar, no piso térreo, um grande tapume, informando que a Polyelle está de volta. Com esse retorno, a companhia ressurge também com uma estrutura totalmente nova, seguindo as tendências de varejo.

Será a primeira loja no novo conceito e a expectativa é que seja inaugurada até o final do ano. A ideia é que, a partir de 2023, as demais unidades passem por essa mudança de forma gradual e objetiva.

É um movimento estratégico importante para continuar sendo referência em um setor que vem registrando crescimento nos últimos anos, a despeito da pandemia. As entidades representantes dos varejistas do segmento estimam que 70% dos brasileiros tenham comprado calçados no último ano.

A Polyelle acredita que ser a marca mais lembrada uma vez mais pelo público brasiliense é o resultado de muito esforço conjunto para entregar ao cliente sempre a melhor compra e a melhor experiência possível.