Polar Tintas leva prêmio no Top of Mind 2022

A Polar Tintas é a maior rede de franquias especializada em tintas do Distrito Federal e entorno, com soluções para pinturas imobiliárias, industriais, automotivas e decorativas. As unidades franqueadas estão preparadas para entregar alto padrão de qualidade em serviços e produtos. Com uma estrutura operacional distribuída por 17 lojas em pontos estratégicos, oferece conforto e um excelente atendimento reconhecidamente pelos clientes e vencedora do prêmio Top of Mind por sucessivos anos. A Polar Tintas tem um modelo de negócios consolidado, profissionais qualificados e aptos para ofertar o melhor custo-benefício de pintura e repintura predial. Outro diferencial são as lojas especializadas em tintas automotivas.

Desde 1981, 41 anos fazendo negócios, a marca Polar Tintas participou de muitas histórias de vida dos brasilienses, ajudando a iniciar cada ciclo que se tornou uma realidade. A ideia que foi para o papel e que se transformou muitas vezes em obra de arte, a Polar Tintas estava lá. Acompanha profissionais da pintura por estas quatro décadas, e acompanhou muitas mudanças no Brasil. Afinal, somos essa história, pois escolhendo a cor certa podemos enxergar além do que podemos ver. E a Polar Tintas vem ajudando os consumidores a descobrirem as cores em suas vidas. “Nossos colaboradores são a energia que precisamos para fazer o que precisa ser feito”, afirma Valderisa Faleiro, diretora financeira e designer de lojas.

O negócio de franquias da Polar Tintas, inicia-se por meio do geomarketing, que mapeia a região onde podemos abrir uma nova unidade de acordo com as estratégias que utilizamos para entender a necessidade dos nossos clientes. “Sabemos exatamente quem é nosso cliente e suas expectativas”, afirma Júlio Cezar Ribeiro, diretor comercial. Por essa razão, não é à toa que a Polar Tintas vem sendo anos e anos consecutivos a marca mais lembrada no Distrito Federal. Com uma equipe capacitada na franqueadora, desde o principal executivo administrador, time comercial, administrativo e de marketing, estamos aptos a fornecer todo o apoio e suporte ao franqueado juntamente com um robusto pacote de benefícios e também o CDA – Centro de Distribuição de Apoio ao lojista.

A Polar Tintas não para e não tem motivos para parar. Sempre se reinventando e inovando, está colocando em rede o Polar Tintas Digital para facilitar a vida de seus clientes. A plataforma Marketplace polartintas.com. br é um espaço de compra e venda de produtos que atende o anseio dos consumidores em suas residências, escritórios e empresas. Neste e-commerce, a Polar Tintas oferece e conecta outras redes varejistas que permitem a venda de produtos por parte de lojistas parceiros. Somos uma empresa aberta a novas parcerias.

Toda esta trajetória não seria possível sem a grande parceria com as indústrias fabricantes de tintas e produtos correlatos. Mas, sobretudo, nosso agradecimento aos nossos colaboradores, e principalmente aos nossos clientes e parceiros pintores profissionais. Nosso muitíssimo obrigado. Polar Tintas com P de Pintor!