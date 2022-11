Pedragon leva pela primeira vez a categoria Concessionária Chevrolet/GM

A Pedragon Brasília oferece uma ampla variedade de produtos e serviços de qualidade e preços competitivos para atender com excelência

A Pedragon levou pela primeira vez a categoria Concessionária Chevrolet/GM, mesmo com poucos anos de Brasília. Fundado em 2000, o Grupo Pedragon abriu a primeira concessionária no Recife, Pernambuco, com o objetivo de criar uma relação estável e de longa duração com seus clientes. Pensando em um futuro de sucesso, foram inauguradas mais três lojas naquela capital, ampliando a satisfação com os clientes. Em 2009, o Grupo Pedragon inaugurou uma filial em Manaus.

Recentemente, foi aberta a mega-unidade Pedragon em Brasília, em uma área de 14.700 m². A loja foi considerada pela GM como um dos maiores projetos de concessionária no mundo e funciona dentro das melhores práticas de sustentabilidade. A Pedragon Brasília oferece uma ampla variedade de produtos e serviços de qualidade e preços competitivos para atender com excelência.