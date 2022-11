Gran Cursos é vencedor em duas categorias no Top Of Mind 2022

Com a explosão dos cursos à distância, o Gran Cursos virou uma das maiores plataformas de educação deste tipo

Vencedor em duas categorias – as de Cursos Preparatório para Concursos e de Pré-Vestibular – o Gran Cursos é um marco de Brasília. Começou com aulas presenciais em diferentes unidades na cidade. Com a explosão dos cursos à distância, o Gran Cursos virou uma das maiores plataformas de educação deste tipo.

O Gran Cursos Online é iniciativa de Gabriel Granjeiro e Rodrigo Calado. A EDTechs registra alta taxa de crescimento nos últimos anos. O objetivo do projeto é democratizar o ensino, oferecendo ferramentas inovadoras e conteúdo educacional de excelência, com mais comodidade, economia e ganho de tempo aos concurseiros, especialmente aos que não têm acesso a escolas preparatórias nas localidades onde residem.

Com professores renomados, que trabalham em órgãos públicos, autarquias, estatais e instituições públicas do Brasil, o Gran Cursos tem equipe pedagógica com décadas de experiência em concursos e que se preocupa em atender bem o aluno.