Churrascaria Pampas vence prêmio no Top of Mind 2022

A Churrascaria Pampas venceu na categoria Casa de Carnes/Churrascaria, com 13,8% das indicações. De uma família tradicional no rodízio de churrasco em Brasília, a empresa começou sua história há 45 anos, com muita dedicação. Com o passar do tempo, veio a necessidade de promover mudanças e, sem medir esforços para assegurar a satisfação dos clientes, em 2011 eles investiram ainda mais na excelência do atendimento e na qualidade dos produtos, agregando um ambiente mais sofisticado. O antigo nome também cedeu espaço para o nome Churrascaria Pampas.

O cuidado com o cliente torna a Churrascaria Pampas um lugar acolhedor para levar a família ou até mesmo para reunir empresários e executivos numa reunião de negócios. E o melhor: poder celebrar esses momentos sem se preocupar como vai estacionar. A Pampas oferece ainda mais conforto porque disponibiliza um amplo estacionamento.