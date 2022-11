Beer House vence prêmio no Top of Mind 2022

Uma equipe cordial e alegre serve com excelência cada cliente. A cervejaria possui um espaço preparado para oferecer o melhor de Ceilândia

Na categoria Bar, o vencedor do Top of Mind foi o Beer House, em Ceilândia. Fundada em 1995, a casa oferece produtos feitos com qualidade e excelência na produção, proporcionando satisfação e alegria, em um ambiente familiar, preparado para gerar prazer de saborear a vida. Uma equipe cordial e alegre serve com excelência cada cliente. A cervejaria possui um espaço preparado para oferecer o melhor de Ceilândia.

A gastronomia é diversifi cada, com destaques como a pizza na pedra, a autêntica carne de sol, a picanha na chapa, a traíra sem espinha, o tambaqui com legumes e petiscos variados. O local tem wi-fi grátis, equipe qualifi cada para prestar atendimento de alto padrão, ambiente diferenciado, aconchegante e familiar, com capacidade para 600 pessoas sentadas, além de delivery.