1001 noites vence categoria no Top of Mind 2022

P ela terceira vez, o motel 1001 Noites foi escolhido pelo consumidor do Distrito Federal como o mais lembrado. A rede cresceu e hoje são seis unidades, duas em Taguatinga, duas em Ceilândia, uma no Recanto das Emas e uma na ADE de Samambaia. O motel é Top of Mind, graças a suítes cômodas, com banheira de hidromassagem, café na cama, pernoite estendido e decoração especial no quarto. A rede se empenha para agradar os clientes, adotando um modelo econômico com qualidade, conforto e segurança.