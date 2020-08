Seca no DF: pele é uma das mais afetadas no período

Sem chuva há mais de dois meses, a seca começa a incomodar no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com as baixas temperaturas registradas nos últimos dias, a umidade relativa do ar tende a permanecer em torno dos 35%. É nesse período que a mistura das condições climáticas podem provocar irritações/problemas em diversas partes do corpo, entre elas, a pele.

Para evitar os danos decorrentes desse período e amenizar os efeitos da seca, o dermatologista Erasmo Tokarski ressalta que a hidratação deve começar de dentro para fora. Segundo o especialista, além de reforçar uma alimentação rica em frutas e verduras e aumentar a ingestão de líquidos como água, água de coco, chás e sucos naturais, ter atenção com determinadas regiões do corpo é essencial para não ter desconforto no período.

“Na seca é preciso hidratar a pele de forma geral porém, levando em consideração o método ideal para cada região. Os lábios, por exemplo, podem descamar. Já as áreas mais expostas como rosto, pés e cotovelos tendem a sofrer rachaduras com os danos causados pelo tempo.O nariz e a mucosa ocular, também são áreas que sofrem bastante na temporada, principalmente em pessoas que já têm algum problema na região”, ressalta o profissional.