Viúva de Marielle Franco, Mônica Benício é eleita vereadora no Rio

Viúva da vereadora assassinada Marielle Franco (PSOL), a arquiteta Mônica Benício, 34, foi a 11ª vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, com 22.999 votos.

No Twitter, ela comemorou o fato de a Câmara ter uma vereadora assumidamente lésbica. “Agradeço imensamente as mais de 22 mil pessoas que votaram por um futuro mandato feminista e antifascista para a Câmara Municipal do Rio! Vamos transformar essa cidade juntas”, escreveu.

Em sua campanha, Mônica prometeu defender as mesmas bandeiras de Marielle Franco e, sobretudo, combater o que chama de “fascismo que ronda o cenário político atual”. Ela prometeu combater o discurso de ódio e o bolsonarismo.

Assim como Marielle, Mônica nasceu no Complexo da Maré, conjunto de favelas da zona norte carioca.

