Urgente; Polícia Federal abre investigação para apurar omissão de Pazuello no caso Manaus

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se tornou, nesta sexta-feira (29), alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal. A operação vai apurar se o chefe da Pasta se omitiu em relação ao colapso de oxigênio em Manaus, capital do Amazonas. O sistema de saúde da cidade entrou em crise devido a falta do componente necessário para o tratamento dos casos de Covid-19.

No último dia 23, o procurador-geral da República, Augusto Aras, havia pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) que um inquérito fosse aberto para averiguar a conduta de Pazuello devido o colapso sanitário na região amazonense.

Além disso, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski havia determinado que o ministro da Saúde apresentasse, em cinco dias, explicações sobre o caso. A decisão do magistrado foi prferida após uma representação do partido Cidadania.

O caso teve notoriedade, pois, no mesmo período, o chefe da Pasta, promovia a utilização do remédio Cloroquina para os casos de Covid. Entretanto, estudos apontaram que a medicação não é recomendada neste caso.

Com isso, a polícia federal está autorizada a solicitar a presença de Pazuello para prestar depoimento. O ministro pode escolher a data e local para ser ouvido pela PF, o inquérito tramita em sigilo.