Urgente: Davi Alcolumbre testa positivo em contraprova para Covid-19

A assessoria de imprensa da Presidência do Senado informou, na tarde desta quarta-feira (18), que o presidente Davi Alcolumbre testou positivo para o novo coronavírus.

De acordo com a nota, o resultado foi confirmado na contraprova ao qual o presidente do senado se submeteu. “Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição”, diz o texto.

O exame foi realizado nessa terça-feira (17), após o primeiro ter dado negativo. Alcolumbre está em isolamento domiciliar, seguindo os protocolos de conduta do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS ).

Confira a nota:

Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para Covid-19.

Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS.

Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado