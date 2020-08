Senador pede na Justiça que Bolsonaro pague custos de produção de cloroquina

PUBLICIDADE

Camila Mattoso

São Paulo, SP

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) entrou na Justiça nesta terça-feira (4) contra a União e o presidente da República.

O parlamentar pede que Jair Bolsonaro pague o valor correspondente aos gastos públicos com produção e aquisição de cloroquina para tratamento do novo coronavírus.

Na peça, Contarato solicita que o valor seja descontado da folha de pagamento do presidente. A ação também pede que o governo suspenda a produção e a aquisição do medicamento com essa finalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O remédio não tem eficácia comprovada contra a doença. O senador diz no processo que houve dano financeiro ao patrimônio da União e que o ato deve ser declarado nulo.

“A saúde pública está sendo exposta a um risco gravíssimo. Recorremos à Justiça porque não há estudo científico que comprove a eficácia dos medicamentos”, diz Contarato.

As informações são da FolhaPress