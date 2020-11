Sebastião Melo (MDB) é eleito prefeito de Porto Alegre com 54,58% dos votos

PUBLICIDADE

Com 97,79% das seções apuradas, foi eleito o candidato à Prefeitura de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB), com 54,58% dos votos. Neste segundo turno, Melo derrotou a candidata Manuela D’Ávila, do PCdoB, com 45,42% dos votos.

Com menos de 3% das seções para serem apuradas, Melo tem uma vantagem de 9,16 pontos percentuais dos votos válidos sobre Manuela, uma diferença de 60.732 votos.

Estadão Conteúdo