Para Roberto Jefferson, Bolsonaro “vai cair” se não fizer acordo com o Centrão

PUBLICIDADE 

O ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, acredita que o presidente Jair Bolsonaro terá de fazer um acordo com o Centrão daqui para frente. “Se ele não fizer, ele vai cair”, opina Jefferson.

“Ou Bolsonaro se alia a esses partidos ou ele vai cair.”

Bolsonaro no PTB?

Recentemente, o ex-deputado também declarou que queria contar com Bolsonaro no PTB. “Ele já foi do partido e tem tapete vermelho para voltar com o grupo dele. Bolsonaro vai conhecer um partido de verdade, de homens de verdade, que não correm da luta. Ele vindo para cá, eu fico muito feliz”, disse, em entrevista à revista Época.

Já ao jornal A Tarde, Jefferson também falou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal.

“Eu, se fosse o Bolsonaro, sabe o que eu faria com aquele mandato de segurança? Eu rasgava e jogava no lixo. Publicava a nomeação do Dr. Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, dava a posse e mandava o ministro Alexandre Moraes ir reclamar com o papa, lá em Roma”, declarou o presidente do PTB.

“O meu conselho ao presidente Bolsonaro é o seguinte: corcoveia, joga no chão este ministro, desafia ele a tomar uma atitude depois que você desobedecer este mandado, que é inconstitucional, que é ilegal.”