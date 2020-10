Nasce filha de Heloísa e Eduardo Bolsonaro

PUBLICIDADE

A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro deu à luz às 5h35 deste sábado (10). Heloísa Bolsonaro usou uma rede social para revelar o nascimento de Geórgia, primeira filha do casal.

“Obrigada por me proporcionar a experiência mais incrível da minha vida”, escreveu Heloísa. De acordo com a psicóloga, Geórgia veio ao mundo com 37 semanas e quatro dias.

Eduardo comemorou o nascimento da filha. “Dia mais feliz de nossas vidas, uma emoção inexplicável”, disse. “Heloísa foi muito forte num parto natural”, complementou. O parto foi natural, conduzido pela obstetra Fernanda Mallmann.

Com o nascimento de Geórgia, o presidente Jair Bolsonaro tem, agora, três netas. As outras duas são filhas de Flávio Bolsonaro.