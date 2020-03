PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro classificou agora há pouco o panelaço convocado para esta quarta-feira (18) contra o governo como um movimento “espontâneo” e uma “expressão da democracia”. Em coletiva, Bolsonaro pontuou que também haverá na noite desta quarta-feira, às 21 horas, um panelaço a favor do governo.

“Qualquer movimento por parte da população, eu encaro como expressão da democracia”, afirmou, quando perguntado sobre os protestos. “Nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia”, declarou, ao pedir isenção da mídia na cobertura dos dois atos.

Histeria

Após ter classificado como uma “histeria” as reações ao avanço do novo coronavírus no País, Bolsonaro afirmou que tudo que fez foi voltado a levar tranquilidade para o povo brasileiro. “É grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria e da comoção social. É desta forma que nós encararemos essa situação ” Bolsonaro agradeceu aos presidentes dos demais Poderes e declarou que todos estão “no mesmo barco” para buscar soluções.

Estadão Conteúdo