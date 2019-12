Ministério Público amanhece no rastro de Queiroz

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (18) endereços ligados à família do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido), Fabrício Queiroz, e da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Cristina Siqueira Valle, receberam a visita do Ministério Publico do Rio de Janeiro (MP-RJ).

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos no Rio de Janeiro e em Resende, no sul do estado. O objetivo é apurar possível esquema de lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público.

As investigações ocorrem no âmbito de apuração da suposta rachadinha, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A investigação do MP teve início no ano passado, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações atípicas na conta de Queiroz.

Aguarde mais informações