Fabrício Queiroz é preso

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso na manhã desta quinta-feira (18).

Queiroz estava em Atibaia-SP, em um imóvel pertencente a um advogado de Flávio Bolsonaro, no momento da prisão. O ex-assessor deve ser transferido para o Rio de Janeiro ainda hoje.

O ex-assessor é investigado por suspeita de “rachadinha” na época em que Flávio Bolsonaro era lotado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Há alguns meses, após agentes apreenderem o celular de Queiroz, as investigações concluíram que o acusado estava sob proteção em Atibaia.

O mandado de prisão foi pedido pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) na quarta (18), e a Justiça autorizou horas depois.

