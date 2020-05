Deputado do Centrão, aliado de Bolsonaro, é alvo da PF por desvios em contrato de R$ 190 mi em Pernambuco

PUBLICIDADE 

O deputado federal Sebastião de Oliveira (PL-PE) está entre os alvos da segunda fase da Operação Outline, desencadeada na manhã desta sexta, 8, para apurar desvios em contrato de R$ 190 milhões para requalificação da BR-101, no trecho do Contorno Viário da Região Metropolitana de Recife.

O primeiro deputado do ‘Centrão’ a emplacar um nome no governo Bolsonaro – no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) – tem três endereços vasculhados pela PF – seu imóvel funcional em Brasília e ainda residências em Recife e Gravatá, em Pernambuco.

Sebastião Oliveira foi Secretário de Transportes do Pernambuco.

Cerca de 40 policiais federais participam da operação nesta manhã, cumprindo ao todo nove mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. As ordens expedidas pela Justiça Federal de Pernambuco que também decretou sequestro de bens imóveis situados em Recife e Gravatá

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo

