Dep. Federal Elcione Barbalho está com coronavírus

A Deputada Federal Elcione Barbalho (MDB – PA) anunciou nesta segunda-feira (4) que está com coronavírus.

Pelo twitter, a Deputada deu a notícia aos seguidores “Meus amigos, minhas amigas… Sou muito espontânea, e não sou de omitir fatos. Portanto, comunico que meu exame para #COVIDー19 deu positivo”, revelou.

Elcione ainda completou “Já estou seguindo o tratamento, e minha fé é : vamos superar mais esse desafio. Só peço oração, e energia positiva. Deus nos abençoe”.

Nos comentários da publicação seguidores prestaram apoio. “Elcione, força e fé. Vc vai vencer mais essa”, disse um deles.

Elcione é coautora de um Projeto de Lei que trâmita na Câmara com o objetivo de disponibilizar auxílio especial a dependentes de profissionais da saúde ou atividades auxiliares essenciais no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

No seu Estado, o Pará, já são mais de 4.000 casos confirmados de coronavírus e 330 mortes.

