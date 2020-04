Bolsonaro posta foto onde aparece abraçado com Moro no desfile de 7 de Setembro

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro relembrou, neste sábado (25), uma cronologia sobre a Vaza Jato, série de reportagens que revelaram proximidade entre o então juiz federal Sergio Moro e integrantes do Ministério Público Federal (MPF). A postagem traz ainda uma foto onde Moro e Bolsonaro estão abraçados durante o desfile de 7 de Setembro.

“A VazaJato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas de Sergio Moro com membros do MPF. Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram a prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro no desfile do dia 7 fez isso”, destaca a legenda da imagem.

Na última sexta-feira (24), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, deixou a pasta. Moro tomou a decisão porque, um dia antes, Bolsonaro demitiu o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.

Moro acusou Bolsonaro de querer interferir na PF, o que o então ministro não concordava. O presidente, mais tarde, rebateu Moro, negando as afirmações.