Bolsonaro ignora quarentena e aparece em manifestação pró-governo

O presidente Jair Bolsonaro ignorou, neste domingo (15), as restrições de quarentena e apareceu na frente do Palácio do Planalto para comprimentar manifestantes pró-governo que compareceram ao ato convocado pelo próprio presidente. O protesto aconteceu mesmo com as recomendações de combate ao Covid-19, que instruiu a evitar aglomerações, e o cancelamento oficial do evento.

Os apoiadores de Bolsonaro iniciaram o ato em frente ao Museu Nacional e, com um carro de som, caminharam até a praça dos três poderes, onde se encontraram com o presidente. A polícia ainda não estimou quantos manifestantes estiveram no ato do DF.

O presidente participou e cumprimentou apoiadores mesmo após desencorajar as manifestações em pronunciamento oficial na TV e no Rádio.

O ato aconteceu mesmo com o decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que proibiu aglomerações com mais de 100 pessoas durante 15 dias na capital.

Os manifestantes gritavam “Fora Maia” e um deles chegou a pedir que o presidente fechasse o Congresso Nacional. Os apoiadores também criticaram o presidente do STF, Dias Toffoli.

Nas redes sociais apoiadores de Bolsonaro subiram a tag “#DesculpaJairMasEuVou” e “#DesculpaJairMasEuVouDia15”.

O presidente participou do ato com uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol e, ao seu lado, estava o lutador de MMA, Borrachinha.

Pelo Brasil

Manifestantes saíram pelas ruas do Brasil para apoiar o presidente. Em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Salvador – cidades com casos de coronavírus – os eventos iniciaram pela manhã e adentraram a tarde. Em São Paulo, cidade mais afetada pela Covid-19 (65), os atos acontecem durante a tarde.

Além dessas cidades os atos aconteceram em outros lugare. Belém, Ribeirão Preto, Uberlândia, Santarém, Gaspar e Parnaíba foram cidades que reuniram grandes aglomerações em prol das manifestações.

O Presidente compartilhou em seu twitter vídeos dos atos pelo Brasil.

Reação

No twitter alguns políticos se pronunciaram quanto ao fato de Bolsonaro participar das manifestações. Ex-candidato à presidência, João Amoêdo criticou a atitude do presidente e caracterizou como “Totalmente irresponsável”.

Depois de divulgar as manifestações pelo Brasil o presidente agora vai às ruas e incentiva aglomerações e o contato físico. Atitude totalmente irresponsável. O deslumbramento com o poder, do chefe da nação, prejudica a todos. pic.twitter.com/wSMODCCPEM — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) March 15, 2020

Já Flávio Dino, governador do Maranhão, disse ser inacreditável.

Inacreditável: enquanto muitos lutam para não difundir o coronavírus e evitar uma crise no sistema de saúde, Bolsonaro se ocupa de celebrar aglomerações de pessoas. Parece mesmo que Bolsonaro deseja o caos. Qual o propósito ? — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 15, 2020