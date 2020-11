Aprovação de Bolsonaro cai em 23 das 26 capitais brasileiras

PUBLICIDADE

A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu em 23 das 26 capitais brasileiras entre outubro e novembro. Se considerada a margem de erro, é possível afirmar que Bolsonaro não cresceu em nenhuma capital sequer.

O levantamento é do jornal O Globo. O periódico comparou a primeira pesquisa do Ibope no período eleitoral com a mais recente em cada uma das cidades. Das 23 cidades nas quais o presidente teve esse índice reduzido, em 14 a queda foi além da margem de erro, que varia de três a quatro pontos percentuais dependendo do município.

A maior redução de avaliação “boa e ótima” do governo Bolsonaro ocorreu em João Pessoa. Na capital paraibana, o índice baixou de 43% para 30%. Em seguida, vem Manaus (54% para 42%).

Os casos de aumento e/ou estabilização foram registrados em Aracaju-SE (25% para 28%), Rio de Janeiro (permaneceu 34%) e Macapá-AP (permaneceu (42%).

As taxas de ruim ou péssimo do governo Bolsonaro, segundo o Ibope, são as seguintes:

Salvador (66%)

São Luís (57%)

Porto Alegre (56%)

São Paulo (54%)

Recife (52%)

Aracaju (51%)

Florianópolis (50%)

Teresina (48%)

Vitória (47%)

Fortaleza (46%)

Belo Horizonte (45%)

Curitiba (44%)

Belém (44%)

Rio de Janeiro (43%)

João Pessoa (43%)

Maceió (39%)

Natal (39%)

Campo Grande (36%)

Goiânia (35%)

Rio Branco (35%)

Manaus (32%)

Cuiabá (32%)

Palmas (32%)

Porto Velho (31%)

Macapá (30%)

Boa Vista (18%).