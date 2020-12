Após prisão, Justiça determina afastamento de Crivella

PUBLICIDADE

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do prefeito Marcelo Crivella. Ele foi preso nesta terça-feira (22) no âmbito de operação que investiga esquema de propina na Prefeitura.

Para a desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, Crivella era o chefe do QG da Propina. Trata-se de um grupo que recebia valores de empresas para beneficiá-las em contratos. Rosa Helena afirma que as irregularidades ocorreram nos últimos quatro anos, e que o prefeito não só sabia de tudo, mas também autorizava e se beneficiava.

Embora esteja deixando a Prefeitura após ser derrotado pelo candidato Eduardo Paes nas últimas eleições, Crivella pode representar riscos à ordem pública caso permanecesse no cargo nestes próximos nove dias.

Além de Crivella, foram presos o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, e um empresário identificado como Adenor Gonçalves dos Santos. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação, mas teria se mudado para Belém-PA e deverá se apresentar.

Ao ser preso, Crivella afirmou ser o prefeito “que mais atuou contra a corrupção”. “Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro”, disse. O prefeito declarou também que espera por justiça.