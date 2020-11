57 cidades brasileiras terão segundo turno. Veja quais

PUBLICIDADE

57 cidades brasileiras terão segundo turno nas eleições 2020. A votação final ocorre no dia 29 de novembro.

Ao todo, eram 95 os municípios brasileiros com possibilidade de segundo turno. Cidades com menos de 200 mil eleitores têm que eleger seus prefeitos já em primeiro turno, de acordo com a legislação eleitoral.

Das 57 cidades, 18 são capitais. Destaque para São Paulo, onde Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam a Prefeitura. Em Porto Alegre-RS, Sebastião Melo (MDB) e Manuela d’Ávila (PCdoB) travam uma batalha acirrada pelo posto. No Rio de Janeiro-RJ, o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), vai disputar o 2º turno com Eduardo Paes (DEM).

As cidades que terão segundo turno são:

Anápolis (GO), Aracaju (SE), Bauru (SP), Belém (PA), Blumenau (SC), Boa Vista (RR), Campinas (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Canoas (RS), Cariacica (ES), Caucaia (CE), Caxias do Sul (RS), Contagem (MG), Cuiabá (MT), Diadema (SP), Feira de Santana (BA), Fortaleza (CE), Franca (SP), Goiânia (GO), Governador Valadares (MG), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB), Joinville (SC), Juiz de Fora (MG), Limeira (SP), Maceió (AL), Manaus (AM), Mauá (SP), Mogi das Cruzes (SP), Paulista (PE), Pelotas (RS), Petrópolis (RJ), Piracicaba (SP), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS),Porto Velho (RO), Praia Grande (SP), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ),Santa Maria (RS), Santarém (PA), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), São Vicente (SP), Serra (ES), Sorocaba (SP), Taboão da Serra (SP), Taubaté (SP), Teresina (PI), Uberaba (MG),

Vila Velha (ES), Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA).