Mobilidade Cidadã: auxílio é pago para 1.707 beneficiários

O Governo do Distrito Federal (GDF) efetivou o pagamento da segunda parcela do auxílio Mobilidade Cidadã. O crédito foi finalizado na noite desta terça-feira (5), beneficiando 1.707 proprietários de ônibus e micro-ônibus ou outros veículos destinados ao transporte coletivo escolar e de turismo. Nesta nova etapa, o crédito efetivado foi no valor de R$ 600, totalizando uma folha de pagamento de R$ 1.024.200,00.

A lista dos beneficiários de transporte turístico e escolar reúne cadastros fornecidos pela Secretaria de Turismo e pelo Detran/DF. O programa foi criado como medida para diminuir os impactos da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.

A Lei nº 6.711, de 10 de novembro de 2020, aprovou a prorrogação do auxílio Mobilidade Cidadã, com a previsão de três parcelas mensais no valor de R$ 600, o que custará R$ 3,1 milhões ao GDF. O benefício, seguindo as primeiras regras, foi concedido para os proprietários de veículos que prestam serviço mediante concessão ou permissão do poder público e se encontravam devidamente cadastrados em 31 de janeiro de 2020.

O aporte financeiro aos motoristas de transporte escolar e de turismo começou a ser concedido pelo governo no mês de julho. O pagamento do benefício foi estabelecido, então, pela Lei nº 6.621, de 11 de junho de 2020, que aprovou a primeira fase do auxílio financeiro do Mobilidade Cidadã.

