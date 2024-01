Yasmin Brunet tenta criar código secreto com Wanessa Camargo e falha miseravelmente

A influenciadora estava contando uma fofoca para a cantora quando resolveu, de forma falha, não identificar os envolvidos na história.

Gente, o que foi a Yasmin Brunet e a Wanessa Camargo tentando criar códigos no BBB24? Eu estou morrendo de rir. Durante uma conversa entre as sisters, Yasmin estava tentando contar uma história aqui de fora para a Aliada, porém, para não dar nomes aos bois, a gata resolveu tentar criar códigos com Wanessa, o que claramente não deu certo.

Dentre os envolvidos na fofoca que estava sendo contada por Yasmin, estava o jogador de futebol Neymar, a quem ela começou a chamar de Nilton Santos, porém, ela só esqueceu que as câmeras estavam gravando o momento em que os códigos entre ela e a aliada estavam sendo criados.

Confiram esse momento icônico: