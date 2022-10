WhatsApp é restabelecido depois de apagão global

Segundo os relatos nas redes sociais, os usuários não conseguiam enviar mensagens nem se conectar com o serviço

O grupo americano Meta afirmou, nesta terça-feira (25), que resolveu o apagão mundial que afetou os bilhões de usuários de seu aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e pediu desculpas.

“Sabemos que as pessoas tiveram problemas para enviar mensagens no WhatsApp hoje”, disse à AFP um porta-voz da Meta. “Resolvemos o problema e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, destacou.

A origem do problema ainda não foi especificada.

Algumas horas antes, o DownDetector.com, que acompanha as falhas dos serviços digitais, informou que havia observado uma grande interrupção do WhatsApp.

“Os relatos dos usuários indicam que o WhatsApp está tendo problemas desde as 09h17” (04h17 no horário de Brasília), informou o site, registrando milhares de reclamações de usuários de todo o mundo.

O incidente foi confirmado pela Meta, que afirmou que faria todo o possível para restaurar o WhatsApp “o mais rápido possível”.

O WhatsApp, que superou os 2 bilhões de usuários no mundo em fevereiro de 2020, é um dos aplicativos de mensagem gratuitos mais populares do mundo.

Foi comprado pelo Facebook em 2014 por pouco mais de 19 bilhões de dólares, a maior compra já realizada pelo grupo de Mark Zuckerberg.

No Twitter, a hashtag #whatsappdown (WhatsApp caiu, em tradução livre) foi uma das tendências mais populares do mundo esta manhã.

Os usuários do Twitter zombaram da interrupção do serviço de mensagens instantâneas, afirmando que a rede do pássaro azul desfrutaria e experimentaria um fluxo maior de conexões.

Uma vez que o serviço foi restaurado, muitos internautas expressaram seu alívio.

No Instagram (grupo Meta), milhões de mensagens mencionaram o apagão com a hashtag #Whatsapp.

As plataformas da Meta, que incluem as redes sociais Facebook e Instagram, bem como os serviços de mensagens WhatsApp e Messenger, já foram vítimas de um apagão generalizado sem precedentes no ano passado.

A extensão e a magnitude dessa interrupção de quatro serviços usados por bilhões de pessoas foram um incidente gigantesco, a ponto de o Downdetector identificá-lo como “o maior já visto” nas mídias sociais.

O Facebook então reconheceu que o incidente foi devido a um erro de sua parte e não a um problema técnico.

