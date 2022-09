Warner Play chega na Band e inicia nova era do universo gamer na TV aberta

Programa estreia neste sábado (10), a partir de 22h30

Épica é a palavra que pode descrever a chegada do Warner Play na Band a partir deste sábado (10). O programa oficial da marca Warner Bros. Discovery, já está há dois anos fazendo sucesso na internet com milhões de seguidores, e agora, no mês de aniversário, vai assoprar as velinhas de forma espetacular ao chegar à TV aberta.

“Essa parceria com a Warner Bros vem para solidificar a diversidade da programação da Band”, afirma Rodolfo Schneider, diretor nacional de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação

Todos os sábados, a partir das 22h30, o programa vai entrar na tela da Band para ampliar o contato dos brasileiros com o universo dos games. O carisma e o talento dos inconfundíveis Arthur Ribas e Amanda Brandão vão comandar a atração, além de encantar o público, junto com convidados especiais, com os melhores e mais aguardados games, séries e filmes da Warner.

O projeto é uma iniciativa da Warner Bros. Discovery e Band, com foco em levar o conteúdo gamer e títulos adorados para o público da TV aberta, desmistificando esse universo e tornando-os mais acessíveis para toda a família.

“Vamos ampliar o nosso público ao entregar o melhor conteúdo do universo gamer e geek que já produzimos em nossas redes sociais, como YouTube, TikTok e Instagram. A gente já sabe que o brasileiro adora games, e o programa será uma forma de ficar ainda mais próximo desse público que é superinteressado e engajado”, diz Juliana Brito, gerente de Marketing Sênior da Warner Bros. Discovery.

“Essa parceria com a Warner Bros vem para solidificar a diversidade da programação da Band, sempre antenada ao que o público deseja assistir. O universo geek foi um dos setores que mais cresceu nos últimos anos e, para nós, é uma grande satisfação ter o Warner Play como mais uma opção de entretenimento para toda a família nas noites de sábado”, enfatiza Rodolfo Schneider, diretor nacional de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

O melhor conteúdo Geek

Games que já têm um lugar no coração dos fãs, como Mortal Kombat e LEGO Star Wars, vão dividir o gameplay com sucessos recentes, como o magnífico MultiVersus e, também, todas as novidades do aguardado game da Batfamilia Gotham Knights.

A programação também conta com bastidores de séries e filmes aclamados pelo público

Quem adora maratonar séries como “A Casa do Dragão” ou filmes que marcaram gerações, como “Harry Potter”, vai poder conferir os bastidores das produções Hollywoodianas.

Essas são só algumas das atrações imperdíveis que o Warner Play na Band vai trazer para animar as suas noites de sábado.