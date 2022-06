Varejo prevê desaceleração de preços desconectada de pedido de Bolsonaro para segurar alta

A Apas (associação dos varejistas do setor) divulga seu índice de preços com alta de 1,87% em maio e 19,09% em 12 meses

Joana Cunha

Rio De Janeiro, RJ

Após o apelo de Bolsonaro para os empresários do setor de supermercados segurarem os preços dos itens que compõem a cesta básica, a Apas (associação dos varejistas do setor) divulga seu índice de preços com alta de 1,87% em maio e 19,09% em 12 meses.

Calculado em parceria com a Fipe, o IPS (Índice de Preços dos Supermercados), que mede a inflação sentida pelo consumidor nos alimentos e itens de higiene e limpeza, aponta desaceleração da inflação se comparado ao número registrado em abril (3,02%).

A entidade diz que prevê uma estabilização nos preços que já aconteceria, independentemente dos pedidos do presidente.

“O setor defende o livre mercado e o livre comércio justamente por não ser formador de preço e trabalhar com margem de lucro muito baixa, principalmente na categoria dos alimentos”, diz a Apas.