Um acordo para tirar o STF da berlinda

As últimas semanas têm sido de forte questionamento das ações do Supremo Tribunal Federal (STF). Primeiro, com a aprovação pelo Senado da PEC “encurta toga”. Depois, com o pedido de CPI para investigar eventuais abusos da Suprema Corte feito pelo deputado Marcel Van Hatten (Novo-RS).

E, agora, com o projeto do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). Mais light que a PEC aprovada no Senado, o projeto de Marcos Pereira pode acabar virando o caminho para tirar o STF da berlinda. Até porque ele seria parte de um acordo para moderar a Corte com a própria participação dela.

O projeto nasceu da discussão de uma comissão de juristas comandada pelo ministro Gilmar Mendes. Suas chances de aprovação e a análise da solução para os questionamentos sobre o Supremo são o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.