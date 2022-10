TSE: 3.222 urnas foram trocadas no País até 16h; só uma seção tem votação manual

O número corresponde a 0,60% do total de urnas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, no terceiro boletim de ocorrências sobre as eleições neste domingo (2) que 3 222 urnas eletrônicas apresentaram problemas e foram substituídas até as 16h.

No boletim anterior, divulgado às 11h30, o TSE informou que 1.420 urnas haviam sido substituídas até então. Apenas uma sessão eleitoral no País precisou usar a votação manual, em cédulas de papel.

O TSE tem 472.075 urnas ativas em seções eleitorais e outras 63.185 de reserva para eventuais problemas. De acordo com o Tribunal Eleitoral, a taxa de substituição ficou por volta de 1,5% nas eleições anteriores.