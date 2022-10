TRE-RJ: filas em seções eleitorais são consequência de comparecimento em massa

Não houve “nenhuma ocorrência relevante do ponto de vista da segurança”, apenas alguns “episódios esporádicos de boca de urna”

O comparecimento em massa de eleitores às seções eleitorais é um dos motivos para as longas filas que se formaram em diversos locais de votação no Estado do Rio de Janeiro, segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Elton Leme.

Outros fatores que prolongam a espera são problemas na validação da biometria e a falta de anotações de eleitores sobre os números de seus candidatos de preferência, fazendo com que os atrasos se acumulem.

“De um lado, o comparecimento em massa do eleitor, o que é muito positivo, de outro, problemas na biometria e falta de anotação do número de candidatos, o que retarda o voto”, disse.

Segundo Leme, não houve adensamento de seções eleitorais que justificasse qualquer aumento na fila de eleitores. Houve também atraso no início da votação em algumas seções, além de substituição de algumas urnas, mas logo resolvido, afirmou.

“Tem eleitores que se atrapalham um pouco na hora de colocar o seu voto, colocar o número. O somatório desses pequenos atrasos num universo maior acaba resultando nesses atrasos”, justificou Leme.

Segundo ele, caso persista alguma fila até as 17h, serão distribuídas senhas para quem estiver esperando para votar. “Ninguém ficará sem votar”, garantiu.

Leme informou que não houve “nenhuma ocorrência relevante do ponto de vista da segurança”, apenas alguns “episódios esporádicos de boca de urna”.

Por: Estadão Conteúdo