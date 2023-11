Tradição familiar na arte de locar

A Thaís Imobiliária se baseia em três valores principais: seus colaboradores devem ser resolutivos, verdadeiros e cuidadosos

A Thaís Imobiliária é uma empresa de locação de imóveis que se consolida dentro do seu segmento nos pilares passados por geração. A empresa foi personificada por ​​Giordano Garcia Leão, logo após ter sofrido um acidente de trânsito ao adormecer ao volante. À época, o empresário trabalhava em três empregos e, depois da fatalidade, decidiu mudar de vida e abrir o próprio negócio.

A sede foi aberta no Guará, onde se mantém até hoje. Posteriormente, houve a abertura de outras duas agências, em Águas Claras e na Asa Sul. De acordo com Hugo Leão, diretor comercial de vendas, a Thaís Imobiliária se baseia em três valores principais: seus colaboradores devem ser resolutivos, verdadeiros e cuidadosos.

“Esses valores foram passados pelo meu pai. Hoje, eu e meu irmão, Lupécio Garcia Leão, tentamos manter esses pilares e fazer com que a empresa siga crescendo cada dia mais. Na minha visão, um atendimento mais humano e personalizado também é a chave para o sucesso que temos hoje”, afirma Hugo Leão.

Para manter o atendimento de excelência, a empresa tem uma área especializada para isso. Há o recebimento das reclamações dos clientes e, a partir delas, é feita uma gestão ativa dos problemas identificados. “Geralmente analisamos se é um erro de processo, do próprio sistema ou humano. Assim, fazemos as estatísticas e aprimoramos nosso trabalho”, relata o diretor comercial de vendas.

Outro diferencial da Thaís Imobiliária é o investimento em tecnologias, que dão destaque aos imóveis administrados pela empresa em sites de busca online. “Quando se entra nos portais, sempre haverá um anúncio da Thais. Estamos sempre em primeiro lugar, trazendo destaque aos imóveis dos nossos clientes. Nunca deixamos de investir na nossa empresa. Isso faz com que tenhamos um grande diferencial no mercado”, afirma Hugo Leão.

Os investimentos vão além dos anúncios de imóveis. A empresa também criou um sistema próprio de gestão, em uma plataforma de canais de atendimento ao cliente, assim como em plataformas para a de automação e gestão de atendimento. “Investimos bastante nessa área para facilitar o atendimento, a assinatura de contratos, pagamento de aluguéis etc. A tecnologia vem para informar, auxiliar e facilitar a vida dos nossos clientes”, conta.

Esses investimentos também promovem a simplificação na hora da locação de imóveis aos interessados. “Sabemos que alugar um imóvel é como achar uma agulha em um palheiro. Então facilitamos esse processo para os clientes. O inquilino não precisa mais de um fiador, como antigamente. Hoje em dia trabalhamos com empresas que atuam como garantidoras na locação do imóvel”, explica Hugo Leão.

A Thaís Imobiliária realiza investimentos recorrentes na empresa. Um deles é com os funcionários, para que os valores passados desde sua fundação se solidifiquem. “Fazemos treinamentos periódicos com a equipe. Explicamos todos os processos necessários para um bom atendimento dos clientes, assim como designamos as tarefas que serão de suas responsabilidades. Repassar nossos valores é indispensável, pois são eles a marca da Thaís Imobiliária”, diz Hugo Leão.

A transparência com os clientes é valorizada dentro da empresa. “Sempre deixamos tudo às claras. Assim, nosso cliente fica ciente de cada processo e tem o direito de escolher a melhor decisão”, explica.

Para o futuro, a Thaís Imobiliária visa o investimento no mercado de capitais, voltado ao built to suit (BTS). Trata-se de uma modalidade em que o imóvel é construído sob medida, conforme o projeto desejado por um locatário específico. “Nós percebemos a necessidade de darmos atenção ao mercado de capitais voltando ao ramo imobiliário. Não queremos nos restringir apenas nas soluções imobiliárias, mas queremos agregar valor aos nossos clientes por meio do BTS. Vemos nessa modalidade uma forma de estender nossas competências e trazer mais inovação aos nossos proprietários de imóveis”, destaca.