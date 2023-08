Tiago Pavinatto afirma que tem 2 propostas de TVs após sair da Jovem Pan

Tiago avaliou como “muito negativa” a repercussão da sua saída da emissora e negou que tenha sido demitido

O ex-comentarista da Jovem Pan Tiago Pavinatto afirmou que tem duas propostas “abertas na mesa” para trabalhar como comentarista em canais de TV após sair da emissora. Ao Estadão, o advogado pontuou que também irá focar no seu canal no Youtube e investir no programa Os Tremas nos US, que apresenta em formato ao vivo.

Tiago avaliou como “muito negativa” a repercussão da sua saída da emissora e negou que tenha sido demitido. O comentarista diz que ficou triste com a decisão. Ele afirma ter sido acusado de “estrelismo e insubordinação às ordens da direção”. “Fiquei muito triste com isso, gosto muito da Jovem Pan. O lugar que eu gostaria de estar era no [Os] Pingos Nos Is“, disse.

Relembre o caso

A saída de Tiago da Jovem Pan aconteceu na última terça-feira, 22, após se recusar a fazer uma retratação ao vivo a um desembargador. O advogado integrava a equipe da emissora desde junho e estava atuando no programa Linha de Frente.

Na ocasião, ele comentava sobre uma decisão da Justiça de inocentar um homem acusado de estuprar uma menina de 13 anos. Ao final do programa, o apresentador comentou sobre a orientação da direção, mas se negou a pedir desculpas. “Eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de v***”, disse.

Em uma nota publicada no Twitter nesta terça-feira, 22, ele reforçou o posicionamento. “Eu jamais, jamais, pediria desculpas por me revoltar contra um desembargador que inocentou um pedófilo septuagenário argumentando que a criança estuprada era prostituta e drogada. Não fui demitido: disse, com paz de espírito, que preferia perder o contrato a perder a decência.”

Além de Pavinatto, o comentarista Rodolfo Mariz também foi desligado. Em nota enviada nesta quarta-feira, 23, a Jovem Pan escreveu que ambos teriam cometido “excessos” durante a apresentação do programa Linha de Frente e recusaram a orientação da direção a pedir desculpas.

“O apresentador Tiago Pavinatto e o comentarista Rodolfo Mariz cometeram excessos em suas participações no programa Linha de Frente e recusaram a orientação de realizar, ao término do programa, uma responsável retratação. Em virtude do ocorrido, a direção do canal decidiu pelo desligamento dos profissionais.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Estadão procurou a Jovem Pan para comentar o caso novamente, após conversar com Pavinatto, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Estadão Conteúdo