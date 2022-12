Thiago Rodrigues teria caído sozinho e não sofrido assalto segundo investigações

Imagens de câmeras de segurança que ele caiu sozinho após se apoiar em uma barraca por volta de 5h40 do dia 11 de dezembro

Foi descartado que o ator Thiago Rodrigues, 42, tenha sofrido m espancamento seguido de assalto depois de investigações da Polícia Civil. O crime teria acontecido na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas imagens de câmeras de segurança da região mostraram que ele caiu sozinho.

As imagens mostram o ator se apoiando em uma barraca de feira. Ele senta ao lado de uma barraca e, momentos depois, aparece caído no chão. As cenas são da Praça Santos Dumont às 5h40 do dia 11 de dezembro.

A Polícia Civil concluiu que Thiago bateu a cabeça no chão e vai incluir na investigação a tipificação “fato atípico” e suspender o inquérito de roubo.

Em depoimento à 15ª DP (Gávea), o ator afirmou que saiu de uma festa com uma amiga, e é investigado se o ator teve o celular furtado depois da queda ou se ele perdeu o aparelho.

Inicialmente, foi divulgado que Thiago teria sido cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo e, ao tentar fugir, o ator teria sido agredido. Após o depoimento, o homem afirmou que não tinha certeza sobre as agressões e quantas pessoas o agrediram.

Com informações do G1