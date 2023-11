“Tenha dó”, Giovanna Lancellotti se diverte com reação de sua mãe ao falar do show do RBD

A atriz contou que irá assistir ao show da banda no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (10).

Genteeeee, tá muito difícil para o fã de RBD conter suas emoções no dia de hoje, tanto que eu sempre entendo que a Giovanna Lancellotti não escondeu a empolgação com a série de shows que o RBD fará no Brasil com a nova turnê, “Soy Rebelde”.

A atriz falou nesta quinta-feira (9) nos stories do seu perfil oficial do Instagram sobre a experiência de voltar a ver o grupo depois de 15 anos e ainda se divertiu horrores com a reação da própria mãe.

“Eu estou aqui filmando na Bahia, mas eu queria dizer que hoje é o primeiro show do RBD no Brasil e eu estou muito ansiosa pelas pessoas que vão nesse show hoje”, iniciou. “Eu estarei lá por energia junto com vocês. Mas amanhã eu vou estar lá de verdade.”

A artista ainda refletiu sobre ter a oportunidade de ver os artistas que admirava na adolescência depois de tantos anos. “Que louco isso, a gente com 30 anos pensando num negócio que gostava com 15. Como que pode, né?”, declarou e logo na sequência, começou a cantar uma música da banda.

Em seguida, ela compartilhou a reação da mãe após assistir ao seu vídeo falando sobre o show. “Tenha dó”, disse Giuliana Lancellotti, enquanto Giovanna respondeu rindo: “Minha mãe sobre o RBD (risos). Mães, porque tão mães”.

Giovanna Lancellotti fala sobre show do RBD pic.twitter.com/5b7JSpd24d CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) November 9, 2023