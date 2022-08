Setor privado dos EUA cria 132 mil empregos em agosto, diz ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 132 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 132 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira pela ADP. O resultado veio bem abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 300 mil postos de trabalho neste mês. A pesquisa ainda relatou alta de 7,6% do salário médio anual, em relação ao mesmo período do ano passado.

Economista chefe da ADP, Nela Richardson avalia que o relatório agora divulgado sugere uma “mudança para um ritmo mais conservador de contratação nos EUA”. Para ela, é possível que o país esteja em um “ponto de inflexão” em direção a um mercado de trabalho menos aquecido.

A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego (payroll) dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na próxima sexta-feira (2). O relatório de hoje foi o primeiro após as leituras de junho e julho terem sido canceladas, em meio a uma mudança de metodologia.

Estadão Conteúdo