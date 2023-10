Muitos pessoas que estão iniciando na academia e até mesmo os mais experientes, tem dúvidas se é melhor tomar Whey protein antes ou depois do treino.

E para responder a essa dúvida, nesse artigo vamos entender o que é whey protein, como ele age no organismo, e quais são os benefícios se for ingerido antes e depois do treino. Confira!

O que é whey protein?

O Whey Protein, é uma proteína de alta qualidade retirada do soro do leite durante o processo de fabricação do queijo.

Para extraí-lo, é necessário um processo de filtragem e purificação do soro de leite, para remover a maior parte da gordura e da lactose, fazendo com que a concentração de proteínas seja elevada e de alta qualidade.

Esse processo cria uma proteína rica em aminoácidos, de fácil digestão e com um alto valor biológico, permitindo que o corpo tire maior proveito dos benefícios do whey protein.

É por esse motivo que o Whey Protein é muito utilizado como suplemento alimentar, principalmente por atletas de alto desempenho, fisiculturistas e pessoas que estão iniciando atividades físicas mais intensas.

E não poderia ser diferente, pois o whey protein é um suplemento alimentar muito eficaz para promover o crescimento, reparação e recuperação muscular após as atividades físicas.

Além disso, é uma fonte muito importante de proteínas, principalmente para quem busca aumentar a ingestão desse nutriente em sua dieta, seja para construção muscular, perda de peso ou manutenção da saúde.

Existem pelo menos três tipos de Whey Protein, o concentrado, isolado e hidrolisado, sendo que cada um tem suas próprias características e quantidade de proteínas.

Por que tomar Whey Protein?

Os benefícios de tomar whey protein são inúmeros, e vão desde o aumento de massa muscular, até maior energia e disposição durante as atividades físicas.

Isso é possível, por conta da sua alta concentração de aminoácidos essenciais para o organismo, que ajudam na construção e reparação muscular.

Além disso, os benefícios do whey protein não param por aí, pois ele ajuda na perda de peso, fortalece o sistema imunológico, recupera a musculatura, aumenta a síntese de proteínas e da mais vigor durante as atividades físicas.

Portanto, se você é um atleta ou praticante de atividades físicas, deveria considerar colocar o whey protein na sua dieta.

Whey protein antes do treino?

A maioria das pessoas que usam o Whey Protein, costumam ingeri-lo antes das atividades físicas, com a intenção de absorver os aminoácidos essenciais antes de iniciar os exercícios.

O principal objetivo com essa pratica é ter uma reserva extra de energia, aumentando o desempenho durante as sessões de treinamento.

Além disso, os aminoácidos consumidos antes dos exercícios, proporcionam ao corpo maior capacidade de construção muscular, impedindo o catabolismo muscular.

Estudos demonstraram que ingerir whey protein antes do treino, diminui o hormônio do estresse, mais conhecido por cortisol, que se não estiver controlado afeta negativamente a recuperação muscular.

O consumo de Whey Protein pré-treino também é ideal para evitar a prática de atividades físicas em jejum, impedindo que o corpo faça uso do tecido muscular como fonte de energia.

Porém, a ingestão de whey protein antes do treino precisa acontecer pelo menos uma hora antes das atividades físicas, assim o corpo terá tempo necessário para absorver os nutrientes.

Mas evite consumir grande quantidade de proteínas antes do treino, principalmente se você tem algum tipo de problema estomacal, pois isso vai prejudicar sua performance.

Whey protein depois do treino

Usar whey protein como pós-treino também é muito benéfico para o corpo, pois é nesse momento que ele mais precisa das proteínas.

Por sua facilidade de absorção, o whey protein pós-treino é perfeito para acelerar o processo de recuperação muscular, principalmente para quem deseja ter mais hipertrofia muscular, pois a síntese proteica é muito mais eficaz.

Outro fator que torna interessante a ingestão de whey após o treino, diz respeito a janela anabólica, que é o período em que o organismo está mais disposto a receber os nutrientes, especialmente as proteínas.

É melhor whey protein antes ou depois do treino?

Por mais que haja benefícios de ingerir whey protein antes e depois do treino, o consumo vai depender de suas necessidades e objetivos pessoais.

Se você deseja prevenir o desgaste excessivo dos músculos, usar o whey protein antes do treino vai fornecer os aminoácidos necessários para isso.

Mas se seu objetivo é acelerar a recuperação muscular, ingerir o whey protein como pós-treino é o mais indicado, pois é nesse momento que o corpo está mais disposto a receber as proteínas.

O ideal é que você faça testes ingerindo o whey protein nos dois cenários, tanto antes do treino quanto depois, e avalie qual período fornece os melhores resultados.

Considere que ambos os períodos tem vantagens, desde que seja consumindo a quantidade necessária de proteínas e que atendam suas necessidades.

Se for necessário consulte um médico ou nutricionista para orienta-lo quanto a dose recomendada, evitando que algum efeito colateral indesejado apareça.