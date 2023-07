Vacina contra tipo letal de câncer de pele avança

Essa vacina experimental foi projetada para preparar o sistema imunológico para gerar uma resposta para tumores específicos

Um tratamento contendo vacina e medicamento contra o melanoma, tipo mais letal de câncer de pele, está indo para a terceira e última fase de testes clínicos, e as responsáveis são as farmacêuticas Moderna e MSD.

Ao total, serão recrutadas cerca de 1,1 mil pessoas maiores de 18 anos em 25 países diferentes para os testes, e as primeiras inscrições já começaram na Austrália. A expectativa é de que a pesquisa leve pelo menos mais um ano para ser concluída.

De acordo com estudo feito em 157 pessoas doentes, a combinação da vacina com a imunoterapia Keytruda reduziu o risco de recorrência ou morte em 44% em pacientes com melanoma quando comparada com a utilização apenas de Keytruda.

Essa vacina experimental foi projetada para preparar o sistema imunológico para gerar uma resposta para tumores específicos. Ela utiliza o RNA mensageiro, o mesmo utilizado em algumas vacinas contra a covid-19, que possui uma espécie de ‘receita’ que será decodificada pelo organismo do paciente para a produção de anticorpos.

Por esse motivo, a vacina acaba sendo individualizada, já que é produzida de acordo com a sequência genética do tumor de cada paciente.

A Moderna e a MSD informaram que planejam expandir o programa para outros tipos de câncer, incluindo o de pulmão de células não pequenas.

Câncer de pele

O melanoma é caracterizado pelo crescimento descontrolado de células produtoras de pigmento, com cada vez mais casos mundialmente nas últimas décadas. Em 2020, foram pelo menos 325 mil novos casos diagnosticados por todo o planeta.

Especialistas estimam que serão diagnosticados cerca de 100 mil novos casos de melanoma e quase 8.000 mortes pela doença apenas nos Estados Unidos neste ano. O câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer diagnosticados nos EUA, e o melanoma é responsável pela grande maioria de mortes nos cânceres de pele.