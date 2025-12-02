Vacina contra bronquiolite começa a ser distribuída no Brasil

FOLHAPRESS

A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite, começou a ser distribuída nacionalmente pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (2). O primeiro lote, com 673 mil doses, será ofertado ao público pelo SUS (Sistema Único de Saúde).



A imunização gratuita é destinada a gestantes a partir da 28ª semana e tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos. Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação.



O lote inicial integra a compra de 1,8 milhão de doses feita pela pasta. O DF é a primeira unidade da federação a receber as doses, enquanto outros estados recebem entre esta segunda e terça-feira (3). O Ministério da Saúde afirma que vai garantir o abastecimento necessário para a execução das estratégias locais de vacinação.



A oferta da vacina no SUS foi viabilizada por meio de acordo entre o Instituto Butantan e a Pfizer, que transferiu a tecnologia de produção do imunizante ao laboratório brasileiro. Com isso, o país passará a fabricar o imunizante. Na rede privada, o Abrysvo, produzido pela farmacêutica, pode custar R$ 1.760 e está disponível desde 2024.



A bronquioliote é uma doença altamente contagiosa, e os principais sintomas são tosse e dificuldade para respirar.Embora a maioria dos casos seja leve, a doença pode levar a internação.



No Brasil, a maior parte das infecções por VSR ocorre no período de março a julho, exceto na região Norte, onde a circulação do vírus é mais intensa entre fevereiro e junho.



A vacina Abrysvo é eficaz para proteger o bebê até os seis meses de idade, depois os anticorpos diminuem.



Bebês que nascerem antes da conclusão do prazo de 14 dias da aplicação da vacina ou de mães que não tenham se imunizado podem tomar nirsevimabe, vacina contra o VSR aplicada diretamente no bebê.



Comercializado como Beyfortus pela Sanofi, o nirsevimabe chegou ao Brasil em março custando até R$ 3.548. O Arexvy, prodruzido pela GSK e aprovado pela Anvisa em 2023, é recomendado para pessoas com mais de 60 anos e custa R$ 1.726.